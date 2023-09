Em meio a crise, seleção feminina da Espanha vence Suécia na Liga das Nações

"Foram dias difíceis para todos, mas mostramos que somos uma verdadeira equipe, que quer representar o país e é disso que se trata, de lutar até o final", declarou a atacante Del Castillo à emissora TVE.

Ao entrarem em campo, espanholas e suecas se uniram para lançar uma mensagem. As 22 jogadoras posaram juntas exibindo uma faixa com o lema "Se acabó" ("Acabou" em espanhol), popularizado após o caso do beijo forçado de Luis Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na jogadora Jenni Hermoso.

Foi a primeira vez que a seleção da Espanha, sem Hermoso, entrou em campo depois do episódio, que ocorreu durante a cerimônia de entrega de medalhas após a final da Copa do Mundo, em Sydney.

"Nossa luta é uma luta global", lia-se também na faixa. Além disso, as jogadoras espanholas usaram munhequeiras com mensagens: "Acabou", "Jenni" e "10" (número de Hermoso).

O jogo também marcou o retorno das campeãs do mundo, após a maioria delas ter dito que não jogariam mais pela seleção pedindo mudanças na estrutura da RFEF.

Apesar da renúncia de Rubiales e da demissão do técnico Jorge Vilda, elas mantiveram a postura de não servir à equipe e, mesmo assim, foram convocadas pela nova treinadora, Montse Tomé.