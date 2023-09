Messi diz que não pensa em 2026 e que foco é a Copa América do ano que vem

Messi foi campeão mundial pela Argentina em 2022, em uma eletrizante final contra a França que foi decidida nos pênaltis (4-2), após empate em 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.

Na entrevista, o atacante de 36 anos, que agora defende o Inter Miami, voltou a falar sobre sua passagem complicada pelo Paris Saint-Germain.

"Não foi como eu esperava, mas sempre digo que as coisas acontecem por algum motivo", disse. "Embora não estivesse bem lá, fui campeão do mundo".

"Com Kylian [Mbappé] me dei bem, como com todos". acrescentou. "Depois era compreensível, eu estava no lugar onde tínhamos ganhado a final e, por culpa nossa, [os franceses] não foram campeões do mundo outra vez. Fui o único jogador que não teve reconhecimento, além dos outros 25 jogadores [campeões do mundo], mas tudo bem".

Companheiro de Messi no PSG, Neymar, hoje no Al-Hilal da Arábia Saudita, também disse que sua passagem pelo clube francês foi um "inferno".

Messi também revelou que guarda sua medalha de campeão do mundo em Barcelona. "Está bem guardadinha. Tenho meu museu com as coisas que consegui em Barcelona: chuteiras, bolas, troféus, medalhas".