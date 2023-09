Liverpool leva susto, mas começa com pé direito na Liga Europa; espanhóis tropeçam

O Liverpool, apontado por muitos como o grande favorito ao título da Liga Europa, começou com o pé direito na competição, conseguindo uma virada por 3 a 1 sobre o LASK nesta quinta-feira (21), na Áustria, em uma primeira rodada que também ficou marcada pelo mau desempenho dos clubes espanhóis.

Florian Flecker colocou os donos da casa na frente do placar aos 14 minutos de jogo, mas os 'Reds' conseguiram a vitória no segundo tempo graças aos gols do uruguaio Darwin Núñez (56' de pênalti), do colombiano Luis Díaz (63') e do egípcio Mohamed Salah (88').

Estes três pontos já colocam o time inglês na liderança da chave, à frente de Union Saint-Gilloise e Toulouse, que empataram em 1 a 1.