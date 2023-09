Duas jogadoras abandonam seleção espanhola, que corre contra o tempo para enfrentar Suécia

Também houve especulações sobre o futuro da atual treinadora Montse Tomé, ex-auxiliar do ex-técnico Jorge Vilda. No entanto, o presidente do comitê feminino da RFEF, Rafael del Amo, garantiu na madrugada desta quinta-feira que Tomé "continua sendo a treinadora porque não houve nenhum problema com ela".

- Classificação para os Jogos de Paris -

Será criada uma comissão tripartite com o Conselho Superior do Esporte, as jogadoras e a Federação para acompanhar estes acordos, que apaziguam a situação após uma convocação vista pela maioria das selecionadas como coação sob pena de sanção.

"Podemos agora anunciar que o início do caminho para uma solução começou com passos firmes", disse o ministro da Cultura e dos Esportes, Miquel Iceta, nesta quarta-feira.