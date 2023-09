Arsenal goleia PSV (4-0) em sua volta à Champions League

O Arsenal festejou da melhar maneira possível seu retorno à Liga dos Campeões, seis anos depois da participação anterior no torneio, com uma vitória convincente por 4 a 0, nesta quarta-feira (20), pela primeira rodada do grupo B, contra o holandês PSV Eindhoven.

Na chave, o Arsenal já é o líder isolado com 3 pontos, ajudado também pelo empate entre Sevilla e Lens (1-1) no outro jogo do grupo.

Os gols dos 'Gunners' na partida foram marcados pelo meia Bukayo Saka (aos 8 minutos), pelo ponta-esquerda belga Leandro Trossard (20'), pelo atacante brasileiro Gabriel Jesus (38') e pelo meia norueguês Martin Odegaard (70').