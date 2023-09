Alemão Stefan Kuntz é demitido da seleção da Turquia

A Turquia somou 10 pontos em cinco partidas das Eliminatórias para o torneio europeu e está em segundo lugar no grupo D, com a mesma pontuação da Croácia, mas com uma partida a mais que os croatas, seus próximos adversários.

Quatro dias depois do empate com a Armênia, a Turquia foi derrotada pelo Japão por 4 a 1 em um amistoso.

Kuntz, no cargo desde setembro de 2021, já estava em situação delicada após não conseguir classificar a Turquia para a Copa do Mundo do Catar.

