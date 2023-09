PSG vence Borussia Dortmund (2-0) em sua estreia na Champions

O Paris Saint-Germain iniciou sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória convincente sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, assumindo a liderança do Grupo F, nesta terça-feira (19), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de grupos.

Kylian Mbappé abriu o placar de pênalti (49') que foi marcado após um toque de mão de Niklas Süle.

O marroquino Achraf Hakimi ampliou ao superar o goleiro Gregor Kobel com um belo toque na área após uma tabela com Vitinha (58').