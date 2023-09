Milan empata com Newcastle (0-0) em casa na 1ª rodada da Liga dos Campeões

O goleiro da seleção inglesa Nick Pope frustrou diversas oportunidades do Milan, principalmente no primeiro tempo, em partida em que o ex-rossonero Sandro Tonali retornou ao San Siro, desta vez vestindo as cores alvinegras do time do norte da Inglaterra, e que teve uma atuação discreta antes de ser substituído aos 72 minutos de jogo.

Os donos da casa também perderam o goleiro Mike Maignan, que devido a problemas musculares precisou ser substituído a dez minutos do final por Marco Sportiello (81'), que ainda teve tempo de se destacar com uma boa defesa nos acréscimos após um chute de Sean Longstaff.

