Manchester City vence Estrela Vermelha de Belgrado (3-1) pela 1ª rodada da Champions

Pouco antes do intervalo, Bukari, ex-jogador do Nantes, havia aproveitado a única chance do time de Belgrado no primeiro tempo, em que o City já acumulava 22 chutes.

Vencedor da Liga dos Campeões pela primeira vez em junho, em Istambul, invicto nessa grande competição no Etihad Stadium há cinco anos, quando foi surpreendido pelo Lyon, o time comandado por Pep Guardiola encontrou o caminho para marcar.

"Fomos consistentes e no final vencemos o jogo. Dar 22 chutes no intervalo mostra que jogamos muito bem. Desperdiçamos chances, mas somos capazes de criar muitas", disse Guardiola.

Um minuto depois do início do segundo tempo, brilhou a estrela de Julián Álvarez: o argentino aproveitou um passe de Erling Haaland para, quase sem espaço nem tempo, conseguir driblar e mandar ao fundo da rede (47').

O segundo gol também foi bonito. Em cobrança de falta do bico da área Álvarez surpreendeu o goleiro Omri Glazer.

Rodri, o herói de Istambul com o gol decisivo contra a Inter na final, começou a nova edição da Champions com um chute forte, fechando o placar em 3 a 1 (73').