Com gol de goleiro nos acréscimos, Lazio empata com Atlético de Madrid em estreia na Champions

"Fiquei com uma boa impressão, apesar do fato de que o gol no último minuto doeu", disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, ao Movistar+.

A partida começou com o domínio da equipe italiana que levou perigo com um chute de Daichi Kamada que obrigou Jan Oblak (12') a se esticar.

O brilho do japonês foi se apagando com o passar dos minutos assim como o de sua equipe, que começou a sofrer com os ataques dos rojiblancos, principalmente pelo lado direito, por onde Nahuel Molina aparecia.

O argentino foi um perigo com suas subidas pela ponta para lançar bolas na área, onde Álvaro Morata esperava o momento certo enquanto Antoine Griezmann se movimentava. O francês voltou a ser o cérebro de sua equipe, circulando por todo o campo em busca da bola.

Com meia hora de jogo, o domínio crescente do Atlético resultou em um chute de longa distância de Barrios em que a bola desviou no zagueiro Matías Vecino e foi parar no fundo da rede de Ivan Provedel (29').

O jovem artilheiro do Atlético teria de sair no intervalo "devido a um desconforto", segundo o clube espanhol.