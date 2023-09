Bellingham e Kane lideram Real Madrid e Bayern na estreia dos dois gigantes na Champions

Principal contratação do campeão alemão, Harry Kane fará sua estreia pelo Bayern na Liga dos Campeões, na Allianz Arena, e será contra um velho conhecido: o Manchester United. O ex-jogador do Tottehnam, que trocou a Premier League pela Bundesliga em busca de títulos, não guarda boas lembranças dos duelos contra os 'Red Devils': em 19 jogos contra o United como jogador do 'Spurs', o capitão da Inglaterra apenas venceu seis e só marcou cinco gols.

Mas se há uma equipe que pode ajudá-lo a quebrar essa estatística, é o Bayern, que desde a fatídica final da Liga dos Campeões de 1999 (vitória inglesa por 2 a 1 com virada nos acréscimos), só perdeu um jogo dos oito disputados contra o United e venceu todos os três duelos nas quartas de final.

De volta à Alemanha

Outro jogador que mudou de clube neste verão com o objetivo de conquistar títulos é o inglês Jude Bellingham, que passou do Borussia Dortmund para o Real Madrid, com o qual voltará à Alemanha nesta quarta-feira, mas não para enfrentar seu antigo clube, mas sim o mais modesto Union Berlin, que estreia na competição contra o maior campeão continental.

O início do ciclo de Bellingham em seu novo clube não poderia ter sido melhor. O meio-campista marcou 5 gols em cinco jogos do campeonato e só passou em branco no último final de semana, na vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad.