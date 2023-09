Sensação do Espanhol, Girona vence Granada (4-2) e se consolida em 3º lugar

Quatro vitórias em cinco jogos e treze pontos ganhos em quinze disputados, atrás apenas dos poderosos Real Madrid e Barcelona.

O Girona se consolidou como equipe revelação neste início do campeonato espanhol ao vencer nesta segunda-feira o Granada fora de casa por 4 a 2 no jogo que encerrou a quinta rodada de LaLiga.

Com 13 pontos, os catalães estão em terceiro lugar, com os mesmos pontos do Barça e dois atrás do líder Real Madrid.