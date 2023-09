Sem Jenni Hermoso, Espanha convoca maioria das jogadoras campeãs do mundo

"Sei que elas vão estar aqui conosco amanhã", afirmou Tomé, sem se aprofundar em relação às garantiras de que poderá contar com as jogadoras convocadas.

Sobre a ausência de Jenni Hermoso, a treinadora disse que conversou com a atacante e que, junto a sua comissão, decidiu que deixá-la de fora era "a melhor maneira de protegê-la".

"Contamos com Jenni, estou há cinco anos trabalhando com ela", acrescentou.

Na última sexta-feira, 39 jogadoras, entre elas 21 das 23 campeãs do mundo, emitiram um comunicado no qual afirmavam que não retornariam à seleção por considerarem que as mudanças realizadas na Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não são suficientes para que voltem, após o escândalo do beijo não consentido de Luis Rubiales em Hermoso.

Desde então, nenhuma das atletas voltou a se pronunciar publicamente.

A Espanha enfrenta a Suécia, na próxima sexta-feira, e a Suíça, no dia 26 de setembro, pela Liga das Nações, torneio que classifica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.