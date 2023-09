Nottingham Forest e Burnley empatam no fechamento da rodada do Inglês

O Burnley, que acabou de subir para a primeira divisão, esteve perto de sua primeira vitória na temporada, mas o Nottingham Forest estabeleceu o empate em 1 a 1 no segundo tempo do duelo disputado nesta segunda-feira (18), pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

Vice-lanterna e com um jogo a menos, o time dirigido por Vincent Kompany saiu na frente no primeiro tempo em belo chute de fora da área do atacante suíço Zeki Amdouni (41'), mas o Forest empatou na etapa final com Callum Hudson-Odoi (61'), contratado no último dia da janela de transferências junto ao Chelsea.

O Burnley poderia ter voltado à frente do placar se o gol marcado por Lyle Foster (76') não tivesse sido anulado com auxílio do VAR, que viu um toque de mão de Sander Berge no início da jogada.