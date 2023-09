Julian Draxler deixa PSG e assina com Al-Ahli do Catar

O meia alemão Julian Draxler, que estava no Paris Saint-Germain desde 2017, assinou por dois anos com o Al-Ahli do Catar, anunciaram nesta segunda-feira (18) os dois clubes.

O jogador de 29 anos foi transferido em definitivo para o time catari, que afirmou que Draxler assinou até o verão de 2025, embora o valor da operação não tenha sido revelado.

No PSG desde janeiro de 2017, quando veio do alemão Wolfsburg, Draxler disputou 198 partidas pelo time francês, com 26 gols marcados, antes de ser emprestado na temporada passada ao Benfica.