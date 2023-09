Jenni Hermoso acusa federação espanhola de futebol de intimidação e ameaças

A jogadora Jenni Hermoso acusou a federação espanhola de "intimidar e ameaçar" as campeãs mundiais ao convocá-las contra a sua vontade para disputar dois jogos da Liga das Nações.

A espanhola, que durante a comemoração do título mundial recebeu um beijo forçado do ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales, não foi convocada, mas manifestou seu apoio às demais companheiras.

"As jogadoras têm muita clareza de que se trata de mais uma estratégia de divisão e manipulação para nos intimidar e ameaçar com repercussões jurídicas e sanções econômicas", disse Hermoso, atualmente no mexicano Pachuca, em um comunicado no X (antigo Twitter).