Irregular no Espanhol, Atlético de Madrid busca reação na Champions

- "Voltar ao caminho das vitórias" -

Outras vaixas do Atlético são os defensores Reinildo e Caglar Soyuncu, mas o time conseguiu recuperar o zagueiro uruguaio Jose María Giménez, enquanto continua sem Memphis Depay no ataque.

Tecnicamente, os 'colchoneros' também precisam da melhor versão do francês Antoine Griezman, pilar da equipe na temporada passada, mas que este ano ainda não empolgou.

"Nós nos esforçamos e queremos ganhar. Quando você vence, tem uma dinâmica positiva e, por isso, temos que dar tudo amanhã para tentar voltar ao caminho das vitórias", disse o atacante Álvaro Morata.

A Lazio recebe o Atlético também com a necessidade de reagir, após um início de temporada difícil, com uma única vitória e três derrotas no Campeonato Italiano.