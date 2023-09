'Hora de dar um passo à frente', diz Xavi antes de estreia do Barça na Champions

"O objetivo é passar do grupo, depois veremos. Temos que estar nas oitavas, nosso objetivo principal depois de dois anos sem conseguir", explicou.

O Barça chega motivado após a goleada por 5 a 0 sobre o Betis no sábado, pelo Campeonato Espanhol, mas Xavi quer "frear um pouco esta euforia" e ressaltar aos jogadores que ele "fizeram muitas coisas boas, mas há outras que tivemos que corrigir".

O treinador também advertiu sobre a qualidade do Royal Antwep, dirigido por seu ex-companheiro de Barcelona Marc Van Bommel.

"É um adversário muito dinâmico, destacaria as alas e Janssen como ponto de referência. Atrás, mesclam experiência com juventude, mas, principalmente, o dinamismo, como jogam pelas pontas", afirmou Xavi.

"Tomara que consigamos mostrar nossa melhor versão. Se for como no sábado, perfeito. Se jogarmos no mesmo nível de sábado, poderemos competir, se pudermos dar continuidade a esse nível de jogo, poderemos competir nesta competição, que é muito exigente", concluiu o treinador.

