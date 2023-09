Após duas eliminações na fase de grupos, Barça quer deixar fantasmas para trás na Champions

"Acho que é o cenário perfeito, chegamos em um bom momento. No ano passado fomos bem na competição nacional, mas não na Europa. É a competição para dar o passo definitivo", acrescentou Xavi.

A eliminação do clube na fase de grupos das últimas duas temporadas foi um duro golpe que os 'blaugrana' querem deixar para trás este ano.

"O incômodo que houve nos últimos anos deve ser esquecido o mais rápido possível", disse o meio-campista Oriol Romeu, uma das últimas contratações que reforçaram o Barça junto a junto a Ilkay Gundogan e os portugueses João Cancelo e João Félix.

Cancelo e Félix estrearam como titulares balançando as redes na goleada por 5 a 0 sobre o Betis, o que poderia levar Xavi a voltar a contar com ambos no Estadio Olímpico de Montjuic, casa temporária do Barcelona enquanto o Camp Nou é reformado.

- Lewandowski "faz a diferença" -