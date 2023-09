Agora sem Messi e Neymar, PSG de Luis Enrique estreia na Champions contra Dortmund

- Pressão pelo título aumenta -

Desde que o Paris Saint-Germain foi adquirido em 2011 pela Qatar Sports Investments (QSI), a grande obsessão dos seus dirigentes é a 'Orelhuda'. Com o rival Manchester City - propriedade de um grupo dos Emirados Árabes - finalmente campeão, a pressão só aumenta.

Mas por enquanto a única coisa que cresceu foi a coleção de fracassos. O mais famoso deles foi a grande virada, ou 'La Remontada', de 2017: depois de vencer o Barcelona por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, o PSG acabou sendo eliminado após sofrer uma goleada de 6 a 1 no Camp Nou com Luis Enrique no comando do time catalão.

Depois aquela equipe, na qual Luis Suárez acompanhava Messi e Neymar no melhor ataque da época, caiu inesperadamente nas quartas de final diante da Juventus (0-0 e 3-0). O treinador deixou o Barça naquele ano e assumiu a seleção espanhola, onde ficou até desembarcar em Paris.