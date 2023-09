Roma atropela Empoli (7-0) e sobe para 12º no Italiano

Com uma dobradinha do argentino Paulo Dybala e o primeiro gol com a camisa 'giallorossa' do belga Romelu Lukaku, a Roma massacrou o lanterna Empoli (7-0), neste domingo (17), pela quarta rodada da Serie A, resultado que leva o time da capital a dar um bom salto na tabela.

A equipe comandada pelo técnico José Mourinho havia perdido dois de seus três primeiros jogos e estava em 19º antes desta quarta rodada. Agora está em 12º com quatro pontos.

"Era preciso enviar uma mensagem e fizemos isso muito bem, cada jogador cumpriu o seu papel", disse Dybala à plataforma DAZN, após o jogo.