Na volta de Sergio Ramos, Sevilla consegue contra Las Palmas (1-0) sua 1ª vitória no Espanhol

O Sevilla obteve neste domingo (17) sua primeira vitória ao vencer o Las Palmas por 1 a 0, no dia do regresso de Sergio Ramos ao time sevilhano, 18 anos depois da sua saída, pela quinta rodada do campeonato espanhol.

Um gol do estreante belga Dodi Lukebakio (71') deu ao Sevilla seus primeiros três pontos desta temporada, após três derrotas nas primeiras rodadas.

A chegada de Ramos parece ter dado força à defesa andaluza, que registrou seu primeiro jogo sem sofrer gols, depois dos oito gols sofridos nos primeiros jogos.