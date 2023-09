Líder Monaco empata em sua visita ao Lorient, na volta de Benjamin Mendy ao futebol

Quando parecia que a equipe monegasca iria consolidar a liderança com uma vitória, o Lorient conseguiu o empate nos acréscimos com um gol de Romain Faivre (90+8').

O gol de empate surgiu após um passe longo de Benjamin Mendy, recebido por Isaak Touré e depois por Faivre na área. "Depois deste jogo houve uma espécie de renascimento em torno da energia da equipe, da vontade de estarmos juntos e de lutar até o último segundo. Houve uma recompensa no final e será uma marca emocional que vai continuar", afirmou após a partida o técnico do Lorient, Regis Le Bris.

- A volta de Mendy -

Graças à derrota do Paris Saint Germain em casa para o Nice, na sexta-feira, o Monaco segue líder, com onze pontos em cinco jogos, mas sob a ameaça do Olympique de Marselha, que tem oito pontos e recebe o Toulouse neste domingo. O Lorient é o décimo com seis pontos ganhos.