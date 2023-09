Infantino visita estádio do Dallas Cowboys, candidato a receber a final da Copa de 2026

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, visitou neste domingo (17) o AT&T Stadium do Dallas Cowboys, da NFL, uma das arenas que pretendem sediar a final da Copa do Mundo de 2026.

O dirigente foi ao campo de Arlington, nos arredores de Dallas (Texas), para presenciar o duelo entre Cowboys e New York Jets na segunda semana da American Football League (NFL), a liga de futebol americano.

O estádio AT&T, com capacidade para mais de 80 mil espectadores, é um dos candidatos a receber a final da próxima Copa do Mundo que os Estados Unidos co-organizarão com México e Canadá.