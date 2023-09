Espanha, Marrocos e Portugal avançam com candidatura conjunta para sediar Copa de 2030

Rocha, que preside a equipa de gestão que dirige a RFEF até às próximas eleições, garantiu que "avançamos juntos com o objetivo de apresentar um projeto muito bom, mais forte do que nunca com a integração de Marrocos".

Os presidentes das federações voltarão a se reunir no dia 4 de outubro em Rabat.

Esta candidatura concorre para a organização da Copa do Mundo com a apresentada em agosto por Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, que estão confiantes em sediar o Mundial e celebrar o centenário do evento, por terem entre eles o local onde nasceu esta competição (o Uruguai, em 1930).

A Fifa vai escolher a sede da Copa do Mundo de 2030 em dezembro de 2024.

