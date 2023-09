Arsenal vence Everton e é 4º na Premier League; Chelsea fica só no 0 a 0 com Bournemouth

O Arsenal, quarto colocado do campeonato inglês, seguiu o ritmo do grupo da frente com uma vitória difícil sobre o Everton (1-0), a quem não derrotava em Goodison Park desde 2017, neste domingo pel quinta rodada da Premier League.

Os 'Gunners' têm 13 pontos em cinco jogos, assim como Tottenham e Liverpool, que está à frente na classificação graças ao saldo de gols. O Manchester City é o líder isolado com dois pontos a mais que este trio.

"Era muito tempo sem vencer aqui. Fizemos um grande jogo e não cedemos em nada. Dominamos e o placar poderia ter sido maior", disse o técnico Mikel Arteta.