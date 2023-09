Sainz encerra domínio da Red Bull e dá à Ferrari, no GP de Singapura, sua 1ª vitória do ano

Na pista, as Mercedes de George Russell, que largou em segundo, e Hamilton, que largou em quinto, deram tudo de si no último terço da corrida, aproveitando o aparecimento de um safety car virtual (após a parada no pista da Alpine do francês Esteban Ocon, visivelmente vítima de um problema técnico) para entrar nos boxes.

Desde 2008, com a chegada do GP de Singapura ao calendário, todas as corridas do país asiático contaram com a intervenção do safety car.

A edição de 2023 não fugiu à tradição já que, quando havia decorrido cerca de um terço da corrida, o americano Logan Sargeant bateu em um muro em baixa velocidade, mas o suficiente para danificar a asa dianteira de sua Williams, provocando a entrada do carro de segurança.

- Boa corrida de Norris -