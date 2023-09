Barcelona goleia Betis (5-0) e é líder provisório do Espanhol

O gigante catalão saiu na frente aos 30 minutos, quando João Félix aproveitou uma bola de Oriol Romeu na área e, praticamente sem ângulo, superou o goleiro Rui Silva (25').

O português, emprestado pelo Atlético de Madrid, marcou seu primeiro gol com a camisa do Barça no seu primeiro jogo como titular, assim como o compatriota João Cancelo, que também balançou a rede pela primeira vez (81).

Félix reapareceu pouco depois deixando passar por entre suas pernas um passe de Christensen para a chegada de Lewandowski que fez 2 a 0 (32').

O Betis poderia ter diminuido com um chute na cara do gol de Willian José que Marc-André Ter Stegen defendeu (45+1') e na jogada seguinte João Félix respondeu com outro disparo perigoso bem defendido por Rui Silva (45+2').

O Betis melhorou no segundo tempo, teve mais posse de bola e se aproximou da área do Barça, mas quando estava no seu melhor momento, o Barça encaminhou a vitória.

Ferran Torres bateu Francisco Vieites, substituto do lesionado Rui Silva (45'), com uma cobrança de falta que passou por cima da barreira de um dos lados (62').