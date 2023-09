City vence West Ham (3-1) e se mantém na liderança; Brighton agrava crise do United

"Respondemos de forma excelente. Criamos inúmeras chances no primeiro tempo sem conseguir convertê-las, mas não desistimos. Eles marcaram um gol por um erro meu e isso me afetou. Mas soubemos reagir. Continuamos pressionando, marcamos três gols e tivemos uma atuação excelente", completou.

- City 100% -

Com esta vitória, a equipe de Pep Guardiola segue 100% com 15 pontos, mais do que o Tottenham, que conquistou os três pontos diante do Sheffield United (17º) com uma virada nos acréscimos, com gols do brasileiro Richarlison (90+8') e do sueco Dejan Kulusevski (90+10).

O gol de cabeça de Richarlison pode ajudar o brasileiro a superar o momento difícil que vive devido a uma falta de ineficiência nas finalizações, tanto pelo clube quanto pela seleção brasileira.

Ele até anunciou recentemente que ia pedir ajuda psicológica e seu treinador nos Spurs, o australiano Ange Postecoglou, declarou na véspera do jogo que estava disposto a oferecer "apoio emocional" ao atacante para que superasse o mau momento.