Sainz (Ferrari) conquista pole position do GP de Singapura; Verstappen larga em 11º

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) conquistou neste sábado (16) a pole position do Grande Prêmio de Singapura e largará na primeira posição no domingo, enquanto os dois primeiros colocados do Mundial, o holandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Checo Pérez (Red Bull), largarão muito atrás, após serem surpreendentemente eliminados no Q2.

Na corrida de domingo, no traçado urbano de Marina Bay, o espanhol largará à frente do britânico George Russell (Mercedes) e da outra Ferrari, do monegasco Charles Leclerc.

Muito atrás vão largar o líder isolado do Mundial, o holandês Max Verstappen, apenas décimo primeiro e sob ameaça de diversas penalidades por ter incomodado pilotos na pista e no pit lane, e o mexicano Sergio 'Checo' Pérez, décimo terceiro.