Borussia Dortmund vence em visita ao Freiburg (4-2); Leipzig derrota Augsburg

Hummels elogiou sua equipe por "ganhar feio", dizendo "O Freiburg quando joga em casa dá um trabalho árduo".

O ex-capitão, no entanto, apelou aos companheiros para melhorarem. "Ter classe e tranquilidade com a bola... isso é algo que precisamos aprimorar se quisermos ser um time de ponta", disse ele.

Já o RB Leipzig venceu sem dificuldades o Augsburg, graças aos gols de Xavi Simons (7'), Lois Openda (11') e David Raum (27').

O Leipzig se limitou depois a controlar a partida, com a cabeça já focada no jogo fora de casa na terça-feira contra o Young Boys de Berna, na Suíça, no seu primeiro jogo na Liga dos Campeões.

Com esta vitória maiúscula, o Leipzig conquistou o terceiro lugar, um ponto atrás do Bayer Leverkusen e do Bayern. Os jogadores de Marco Rose encabeçam um grupo de quatro equipes que contam com nove pontos, com Stuttgart, Wolfsburg e Hoffenheim.

Bicampeão da Copa da Alemanha (2022 e 2023) e campeão da Supercopa da Alemanha em 2023 no campo do Bayern em meados de agosto, o Leipzig se apresenta nesta temporada como um sério candidato ao título da Bundesliga, interrompendo assim a série do gigante de Munique e seus onze títulos consecutivos.