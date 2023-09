Técnico do Tottenham oferece apoio emocional a Richarlison

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, se comprometeu a fazer tudo o possível para ajudar o atacante brasileiro Richarlison a recuperar a confiança depois do duro momento que viveu com a Seleção.

O jogador, de 26 anos, revelou que irá buscar ajuda psicológica pelo período complicado que atravessa dentro e fora de campo.

O 'Pombo' passou em branco nos dois jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e inclusive chorou no banco de reservas após ser substituído contra a Bolívia, em Belém.