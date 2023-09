PSG cai em casa para o Nice (3-2) e sofre primeira derrota da temporada

No segundo tempo, Gaëtan Laborde (53') recolocou o Nice na frente e Moffi marcou mais uma vez para aumentar a vantagem (68').

Perto do apito final, Mbappé diminuiu para o PSG (87'), aproveitando passe do estreante Kolo Muani, que havia entrado no segundo tempo no lugar de Gonçalo Ramos.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: