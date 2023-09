'Meu objetivo é ser campeão do mundo com a Ferrari', diz Leclerc à AFP

R: "De maneira honesta e realista, acho que nesta temporada será muito complicado. Parece que Las Vegas [21ª etapa do Mundial, em novembro] pode ser uma das corridas em que seremos competitivos. Mas não acho que no nível da Red Bull".

P: Seu contrato com a Ferrari vai até 2024. Se não for campeão no ano que vem, vai continuar na equipe em busca de seu sonho?

R: "Sempre sonhei em estar na Ferrari [chegou em 2019]. Sempre gostei da Ferrari, é o meu sonho desde pequeno. A situação não me faz esquecer que é a equipe dos meus sonhos e meu objetivo final é ser campeão do mundo com a Ferrari. Estou muito feliz aqui e meu objetivo a longo prazo é ser campeão com esta equipe".

P: Mesmo que os resultados demorem a chegar?