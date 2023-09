Com problemas dentro e fora de campo, United recebe Brighton no Inglês

As turbulências continuam com os rumores sobre a venda do clube. Após vários meses de negociações, segundo a imprensa britânica, os dois potenciais compradores seguem na disputa, o fundador do grupo petroquímico Ineos, Jim Ratcliffe, e o xeque Jassin Bin Hamad al Thani, presidente do Banco Islâmico do Catar (QIB), que apresentaram ofertas similares, em torno de 5 bilhões de libras esterlinas (R$ 30 bilhões na cotação atual).

No entanto, de acordo com o jornal Daily Mail, a família Glazer - atual proprietária - espera uma oferta de 10 bilhões de libras (R$ 60 bilhões), uma situação que gera insegurança no âmbito esportivo.

Nos outros jogos do fim de semana, o Chelsea espera que sua visita ao Bournemouth sirva para recuperar sua força ofensiva, que pouco deu as caras nos quatro primeiros jogos, o que deixa a equipe na 12ª posição com apenas uma vitória.

Longe de viver problemas em seu ataque, o Manchester City de Erling Haaland, líder com quatro vitórias, terá um desafio fora de casa contra o West Ham, quarto com dois pontos a menos.

Por sua vez, o Tottenham, vice-líder com três vitórias, recebe o Sheffield United, enquanto o Liverpool (3º) visita o Wolverhampton e o Arsenal (5º) vai a Goodison Park encarar o Everton.