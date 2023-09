Clássico de Milão é o prato principal da 4ª rodada do Campeonato Italiano

O clássico entre os invictos Inter de Milão e Milan, neste sábado (16), é o jogo mais esperado da quarta rodada do Campeonato Italiano.

Ainda mais nesta ocasião, porque a 238ª edição do 'Derby della Madonnina' é um duelo entre o líder e o vice-líder da Serie A, as únicas duas equipes com 100% de aproveitamento em três jogos.

O Milan, comandado pelo meia-atacante Christian Pulisic, mas que tem como dúvida o artilheiro Olivier Giroud, lesionado, terá seu primeiro teste de maior dificuldade em San Siro.