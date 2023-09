Bayern e Leverkusen empatam na abertura da rodada do Campeonato Alemão

No segundo tempo, Leon Goretzka colocou o Bayern novamente em vantagem (86'), mas nos acréscimos o argentino Exequiel Palacios colocou mais uma vez a igualdade no placar cobrando pênalti (90'+4), assinalado com o auxílio do VAR.

O Bayern de Munique fará outros dois jogos em casa na próxima semana, começando pela estreia na Liga dos Campeões, contra o Manchester United, na quarta-feira, e depois contra o Bochum.

Por sua vez, o Leverkusen vai começar sua campanha na Liga Europa contra o BK Häcken na Suécia, antes de receber o Heidenheim pela Bundesliga.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação