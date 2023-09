Seleção feminina da Escócia chega a acordo com federação por igualdade salarial

As jogadoras da seleção feminina de futebol da Escócia chegaram a um acordo com a federação do país (SFA) nesta quinta-feira (14) por igualdade de tratamento, principalmente salarial, em relação ao time masculino, dando fim a uma ação iniciada na justiça.

As atletas pediam paridade com os homens não só em matéria de remuneração, mas também em tudo o que diz respeito às condições de treinamento, viagens, cuidados e nutrição.

"Ninguém queria iniciar uma disputa e houve conversas positivas com respeito mútuo", declarou a capitã da equipe, Rachel Corsie, em um comunicado.