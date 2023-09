Red Bull busca título de construtores no 'perigoso' traçado de Singapura

Para a Red Bull, a tarefa pode não ser tão complicada, já que a equipe venceu todas as corridas até aqui na temporada.

No último GP, na Itália (3 de setembro), Verstappen foi o primeiro e Pérez chegou em segundo. Mas as chances de título em Singapura não são tão grandes, já que a Mercedes, dos pilotos britânicos Lewis Hamilton e George Russell, marcou pelo menos oito pontos em todas as corridas da temporada.

- Fim da hegemonia de Verstappen? -

Enquanto Pérez venceu em Marina Bay no ano passado, Verstappen, cuja primeira chance de garantir o título do campeonato de pilotos pode ser no GP do Japão (24 de setembro), tem como melhor resultado em Singapura um terceiro lugar.