Real Madrid quer manter liderança do Espanhol antes de estreia na Champions

O Sevilla (20º), cujo duelo contra o Atlético foi remarcado para 23 de dezembro, é o lanterna com três derrotas e no domingo recebe o Las Palmas (18º), em jogo que pode marcar a estreia do zagueiro Sergio Ramos.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Rayo Vallecano - Alavés