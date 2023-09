Vidal passa por cirurgia após sofrer 'lesão meniscal'

O jogador, de 36 anos, foi substituído por Charles Aránguiz aos 28 minutos do segundo tempo e deixou o campo de maca.

"Me levantei 1000 vezes antes e hoje não será a exceção, com o apoio de meus entes queridos e de todos vocês, mais cedo do que tarde estarei onde mais gosto, em um campo de futebol desfrutando, como em toda a minha carreira... Obrigado e nos vemos em breve", escreveu Vidal em sua conta no Instagram.

A cirurgia foi realizada nesta quarta-feira, em Santiago, pela equipe médica da seleção chilena, acompanhada pelo departamento médico do Athletico.

"Vidal segue em recuperação e sob supervisão do departamento médico do clube", conclui a nota.

