Técnico da Inglaterra condena excesso de críticas a Harry Maguire

O técnico da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, condenou o "tratamento ridículo" que recebe o zagueiro Harry Maguire por parte dos torcedores, tachando as críticas excessivas contra o jogador como "piada", após a vitória dos ingleses sobre a Escócia por 3 a 1, em amistoso disputado na terça-feira (12), em Glasgow.

Contra os escoceses, Maguire fez seu 59º jogo pelo 'English Team', mas sua atuação foi marcada por um gol contra. Reserva no início da partida, o jogador do Manchester United começou a ser vaiado assim que entrou em campo depois do intervalo.

O zagueiro, que entrou para a seleção da Eurocopa de 2021, é alvo de críticas há algum tempo no United, embora seja uma peça importante na seleção inglesa.