Marco Verratti deixa PSG e assina com Al-Arabi do Catar

Formado no Pescara, onde estreou como profissional aos 16 anos, Verratti chegou ao PSG em 2012 e se tornou o jogador com mais títulos pelo clube francês (30).

Sua passagem por Paris, no entanto, também foi marcada pelas lesões, que o tiraram de jogos importantes, como a final da Liga dos Campeões de 2020, que terminou com a vitória do Bayern de Munique por 1 a 0.

Além dos atos de indisciplina, que o levaram a receber 141 cartões amarelos e seis vermelhos ao longo dessas 11 temporadas.

"Aprendi a jogar com um cartão amarelo", disse o italiano em 2021, meses antes de admitir: "Eu não me entendo com os árbitros".

Após as saídas de Neymar e Lionel Messi, Verratti é o terceiro nome de peso a deixar o PSG neste segundo semestre de 2023.

bap/hpa/mcd/cb/dd