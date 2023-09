Brasil vence Peru no fim (1-0) em Lima pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa-2026

"Fico satisfeito com o que apresentamos na soma dos dois jogos. Foi muito positivo", destacou o treinador após a segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 6 pontos, seguido pela Argentina com a mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior.

Já o Peru é o sétimo com um ponto, ao lado do Chile.

As Eliminatórias Sul-Americanas garantem seis vagas para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte e o sétimo colocado tem a possibilidade de se classificar ao disputar uma repescagem contra uma seleção de outro continente.

- Peru é salvo pelo VAR -