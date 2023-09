Brasil vence Peru, mas sem mesmo brilho da estreia e com fantasmas

"Não tivemos tanta fluência. Estranhamos um pouco o gramado, um pouco diferente do que os jogadores estão acostumados, o que facilitou a marcação, e tivemos mais erros na parte técnica do que o normal", analisou Diniz depois da partida.

O treinador valorizou as duas vitórias nesse início de Eliminatórias, usando a base do time que disputou a Copa do Mundo de 2022, mas sem o atacante Vinícius Júnior e com menos de uma semana e meia de trabalho, pouco tempo para implementar a filosofia ofensiva que o fez se destacar no comando do Fluminense.

E com a tranquilidade de que nem o mais pessimista diria que a Seleção terá dificuldades para ir ao Mundial, ainda mais depois do aumento do número de vagas para a América do Sul (entre dez equipes, seis terão vaga direta e uma fará repescagem contra um adversário de outro continente).

Jogando bem ou mal, o Brasil não perde nas Eliminatórias desde o dia 8 de outubro de 2015 (2 a 0 contra o Chile, em Santiago). Com a vitória sobre o Peru, a Seleção chegou a 36 jogos seguidos sem perder: 28 vitórias e oito empates, com 87 gols marcados e 15 sofridos.

- Buscar soluções -