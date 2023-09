Sandro Tonali desfalcará Itália contra a Ucrânia nas Eliminatórias da Euro

A razão da ausência de Tonali não foi informada, mas segundo a imprensa italiana, ele sofre com um problema muscular que pode também tirá-lo dos próximos jogos do Newcastle, entre eles a primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no dia 19 de setembro, contra o Milan.

Spalletti, que sucedeu Roberto Mancini no comando da 'Azzurra' em agosto, escalou Tonali como titular no último sábado, no empate em 1 a 1 com a Macedônia do Norte.

Antes de receber a Ucrânia, a Itália é a terceira colocada do Grupo C das Eliminatórias da Euro, com quatro pontos em três jogos.

