México empata com Uzbequistão (3-3) em amistoso nos EUA

O México empatou em 3 a 3 com o Uzbequistão nesta terça-feira (12), em amistoso disputado no estádio Mercedes Benz, na cidade americana de Atlanta.

O Uzbequistão abriu o placar aos 18 minutos com uma cabeçada de Bobir Abdikholikov mandando a bola no canto esquerdo após uma assistência de Azizbek Turgunboev do lado direito.

Três minutos depois, o México empatou através de Raúl Jiménez com um chute rasteiro e cruzado dentro da área após uma assistência de Roberto Alvarado.