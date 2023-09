Mesmo sem Messi, Argentina vence Bolívia em La Paz pelas Eliminatórias da Copa-2026

A Bolívia não conseguiu aproveitar a altitude e, apesar da vontade mostrada pelos jogadores, não conseguiu abrir o placar.

Fica como uma recordação distante a espetacular goleada de 6 a 1 aplicada pelos bolivianos na Argentina do então técnico Diego Maradona em 2009, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da África do Sul-2010.

Pela terceira rodada do torneio classificatório para o Mundial de 2026, no próximo dia 12 de outubro, a Argentina recebe o Paraguai e, no mesmo dia, a Bolívia joga em casa com o Equador.

