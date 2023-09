Espanha goleia Chipre (6-0) nas Eliminatórias da Euro

"Estamos satisfeitos porque nossos objetivos foram cumpridos, mas não acaba aqui. No mês que vem, temos que melhorar, temos que continuar crescendo", afirmou o técnico Luis de La Fuente.

A goleada sobre o Chipre diminui a pressão sobre o técnico Luis de la Fuente, criticado por sua relação próxima com o agora ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales, envolvido em polêmica nas últimas semanas pelo beijo não consentido na jogadora Jenni Hermoso.

O treinador fez mudanças no time em relação ao jogo contra a Geórgia, especialmente com a entrada dos jovens Nico Williams e Lamine Yamal para acompanhar Álvaro Morata no ataque.

Os dois pontas deram trabalho para a retranca cipriota, que só resistiu por 18 minutos até Gavi abrir o placar após bom passe de Williams.

O jogador do Athletic Bilbao também participou do segundo gol espanhol, cruzando na medida para Merino fazer de cabeça (33').

No fim do primeiro tempo, Williams deixou o campo com dores na perna direita e foi substituído por Yeremy Pino (45').