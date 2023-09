Equador vence Uruguai de virada em casa pelas Eliminatórias da Copa-2026

No jogo desta terça-feira, os uruguaios mostraram sua força e abriram o placar no momento em que os equatorianos estavam perto de marcar.

O atacante do mexicano Toluca, Maximiliano Araujo, se livrou de Félix Torres pela esquerda e deu um passe preciso para Agustín Canobbio (do Athletico-PR), que teve calma o suficiente para se virar e superar o goleiro argentino naturalizado equatoriano Hernán Galíndez.

Mas nos acréscimos do primeiro tempo o Equador conseguiu um gol de empate merecido, com um escanteio preciso cobrado pelo meio-campista do Chelsea Moisés Caicedo, o jogador mais caro da história da Premier League.

Torres se redimiu de seu erro no gol uruguaio e subiu para empatar de cabeça.

E no segundo tempo Caicedo entrou na área uruguaia driblando os marcadores com facilidade e forçou um escanteio que ele mesmo cobrou com um passe curto para Estupiñán.

Ex-companheiros de Brighton, Caicedo e Pervis tabelaram até encontrar, com um cruzamento rasteiro, o zagueiro Félix Torres, que desviou e marcou mais uma vez.